СМИ: Сестра Мишустина развелась с мужем
Сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина развелась с бизнесменом Александром Удодовым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его данным, органы ЗАГС Москвы расторгли этот брак.
Удодов подтвердил агентству факт развода, добавив, что это произошло по взаимному согласию. Он также отметил, что урегулированы также все имущественные вопросы.
Совместных детей у пары не было.
Ранее URA.RU рассказало, что информационная атака на окружение президента России Владимира Путина говорит о появлении в стране нового враждебного главе государства центра силы.
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