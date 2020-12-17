«Невозможно читать». Путин ответил на расследование про своего «зятя»

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал расследования о своей жизни и членах семьи «компиляцией, которую невозможно читать».

Российский лидер назвал представителей Госдепа заказчиками вбросов о нем и его семье, а их целью - месть и попытку повлиять на общественное мнение в РФ.

При этом Путин подчеркнул, что трудится не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

О расследовании о своем бывшем зяте он заявил, что элитам не запрещено иметь активы за рубежом. Деньги там частные.



