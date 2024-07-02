СМИ: Сенатора от Курской области обвинила в изнасиловании массажистка

Представителя от законодательного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Александра Брыскина обвинили в изнасиловании, сообщает Baza. Заявление на сенатора написал супруг массажистки, которая обслуживала политика.

По данным источника, Брыскин ранее уже пользовался неоднократно услугами специалистки, которая работает в клинике в Ленинградской области. На этот раз член СФ предложил ей посетить Москву для проведения восстановительных «сеансов массажа в воде» после операции.

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Сенатор перевел ей задаток в 50 тысяч рублей и снял для неё номер в гостинице. По приезде в Москву массажистки она пошла с сенатором на яхте в сторону Химок, где и произошёл половой акт, как утверждает девушка, против её воли. На следующий день пострадавшая провела ещё один сеанс массажа в отеле, получила от клиента деньги и убыла в Санкт-Петербург. Уже там она рассказала мужу о случившимся.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас следователи проверяют факты, изложенные в заявлении. Помимо политической деятельности Александр Брыскин известен как бизнесмен. Он занимает пост вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. Мастер спорта по вольной борьбе. Женат, имеет четырёх детей.

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Фото: bryksin.ru
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