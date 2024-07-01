СМИ: В Париже режиссеров Жако и Дуайона задержали по делу о насилии
Кинорежиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона задержали по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По данным агентства, 77-летнего Жако и 80-летнего Дуайона вызвали в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних в Париже и взяли под стражу.
Расследование против режиссеров было открыто после судебной жалобы актрисы Жюдит Годреш. В феврале 51-летняя артистка обвинила кинематографистов в совершении сексуального и физического насилия над ней во время съемок художественного фильма, когда Годреш было 15 лет.
Ранее стало известно, что актер Жерар Депардье в октябре предстанет перед французским судом по делу о домогательствах, предположительно, совершенных в сентябре 2021 года на съемках фильма «Зеленые ставни», пишет RT.
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