Захарова: Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили

Двух российских моряков с нефтяного танкера «Маринера», задержанных ранее, отпустили. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Подлодки не успели? США задержали нефтяной танкер под российским флагом

Они находятся на пути в Россию.

Ранее США задержали в Атлантическом океане судно «Маринера», идущее под российским флагом. Как отмечали в Минтрансе РФ, танкер имел временное разрешение на плавание. Позднее США освободили двух российских граждан из состава экипажа задержанного судна, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:КораблиМИД РФМария Захарова

