Захарова: Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили
28 января 202612:23
Двух российских моряков с нефтяного танкера «Маринера», задержанных ранее, отпустили. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Они находятся на пути в Россию.
Ранее США задержали в Атлантическом океане судно «Маринера», идущее под российским флагом. Как отмечали в Минтрансе РФ, танкер имел временное разрешение на плавание. Позднее США освободили двух российских граждан из состава экипажа задержанного судна, пишет «Свободная пресса».
