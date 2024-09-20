СМИ: Секретная служба США проверит Маска из-за шутки о покушении на Харрис и Байдена

По данным агентства, проверка не свидетельствует о том, что Маска однозначно намерены привлечь к ответственности. Однако, ему, вероятно, предстоит доказать, что заявление не были угрозой для Байдена или Харрис.

При этом угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса обвинил Маска в безответственности после того, как он опубликовал размышления об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, напоминает «Радиоточка НСН».

