СМИ: Секретная служба США проверит Маска из-за шутки о покушении на Харрис и Байдена
Секретная служба США начала расследование из‑за удаленной публикации в соцсетях Илона Маска, в которой он задался вопросом, почему никто не организовывает покушение на президента США Джо Байдена и кандидата в президенты Камалу Харрис. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, проверка не свидетельствует о том, что Маска однозначно намерены привлечь к ответственности. Однако, ему, вероятно, предстоит доказать, что заявление не были угрозой для Байдена или Харрис.
При этом угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса обвинил Маска в безответственности после того, как он опубликовал размышления об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, напоминает «Радиоточка НСН».
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