СМИ: Секретная служба США проверит Маска из-за шутки о покушении на Харрис и Байдена

Секретная служба США начала расследование из‑за удаленной публикации в соцсетях Илона Маска, в которой он задался вопросом, почему никто не организовывает покушение на президента США Джо Байдена и кандидата в президенты Камалу Харрис. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, проверка не свидетельствует о том, что Маска однозначно намерены привлечь к ответственности. Однако, ему, вероятно, предстоит доказать, что заявление не были угрозой для Байдена или Харрис.

При этом угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса обвинил Маска в безответственности после того, как он опубликовал размышления об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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