Маск: В США цензура повсюду
19 сентября 202408:33
Миллиардер Илон Маск заявил, что в США осуществляется цензура во всех сферах. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
«Цензура повсюду в США», — считает Маск.
Ранее Илон Маск заявлял, что американцы «не осознают даже толику» мощи цензурного государственно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах, напоминает РЕН ТВ. По словам миллиардера, после того, как он стал владельцем Х (ранее Twitter) и отменил цензуру в соцсети, он сам и его организации подвергались регулярным атакам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru