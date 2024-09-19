Маск: В США цензура повсюду

Миллиардер Илон Маск заявил, что в США осуществляется цензура во всех сферах. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

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«Цензура повсюду в США», — считает Маск.

Ранее Илон Маск заявлял, что американцы «не осознают даже толику» мощи цензурного государственно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах, напоминает РЕН ТВ. По словам миллиардера, после того, как он стал владельцем Х (ранее Twitter) и отменил цензуру в соцсети, он сам и его организации подвергались регулярным атакам.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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