СМИ: сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево
Утром в воскресенье, 10 ноября, некоторые жители северной части Киевской области обнаружили, что их смартфоны показывают геопозицию у московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.
Предположительно, к инциденту привел сбой в работе GPS. По данным СМИ, случай не единичный, подобные происшествия фиксировались и ранее.
30 октября жители Киевской области также рассказывали об изменении геопозиции в своих смартфонах. На тот момент сбой в работе GPS «переносил» их в белорусские города Мозырь и Гомель, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Команда с российским игроком выбила «Интер Майами» с Месси из плей-офф MLS
- МО РФ: пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
- СМИ: сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево
- После нападения на израильтян в Амстердаме начался пропалестинский митинг
- Иран отверг обвинения США в подготовке покушения на Трампа
- Минобороны РФ озвучило цели ВСУ при атаке на московском направлении
- Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря
- Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ
- СМИ назвали вероятного нового главу Пентагона при Трампе
- В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru