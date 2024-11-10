СМИ: сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево

Утром в воскресенье, 10 ноября, некоторые жители северной части Киевской области обнаружили, что их смартфоны показывают геопозицию у московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

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Предположительно, к инциденту привел сбой в работе GPS. По данным СМИ, случай не единичный, подобные происшествия фиксировались и ранее.

30 октября жители Киевской области также рассказывали об изменении геопозиции в своих смартфонах. На тот момент сбой в работе GPS «переносил» их в белорусские города Мозырь и Гомель, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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