СМИ: сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево

Предположительно, к инциденту привел сбой в работе GPS. По данным СМИ, случай не единичный, подобные происшествия фиксировались и ранее.



30 октября жители Киевской области также рассказывали об изменении геопозиции в своих смартфонах. На тот момент сбой в работе GPS «переносил» их в белорусские города Мозырь и Гомель, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

