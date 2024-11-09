СМИ: Северная Корея глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова
КНДР подавляет сигнал GPS в районе Корейского полуострова. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на данные Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Южнокорейское агентство отмечает, что подавление сигнала зафиксировали в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу на юге Северной Кореи. На фоне этого произошел сбой движения нескольких кораблей Республики Корея и десятка гражданских самолетов.
Южнокорейские военные призвали КНДР прекратить подавление сигнала GPS. В Сеуле предупредили, что «ответственность за любые последствия» будет лежать на Северной Корее.
Ранее министерство обороны Японии заявило, что КНДР осуществила пуск не менее семи баллистических ракет.
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