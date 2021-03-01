СМИ: Саркози сможет отбыть год заключения дома

Ранее в понедельник суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщают «Невские новости». Бывшего главу государства приговорили к 3 годам лишения свободы, два из которых — условно.

«Приговор означает, что Николя Саркози не пройдет через тюремную камеру, но получит электронный браслет, если он не обжалует решение», — отмечает BFMTV.

Кроме того, суд постановил, что возможно «внести поправки в жесткую часть приговора» о режиме домашнего содержания под электронным наблюдением «с учетом нынешней ситуации» Саркози.

По данным телеканала, согласно законодательству Франции осужденным на срок менее года нередко вместо тюремного заключения выбирают меру пресечения в виде домашнего ареста или общественных работ.

