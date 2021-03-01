СМИ: Саркози сможет отбыть год заключения дома
Экс-президент Франции Николя Саркози может отбыть назначенный ему 1 год заключения под домашним арестом. Об этом со ссылкой на суд сообщает телеканал BFMTV.
Ранее в понедельник суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщают «Невские новости». Бывшего главу государства приговорили к 3 годам лишения свободы, два из которых — условно.
«Приговор означает, что Николя Саркози не пройдет через тюремную камеру, но получит электронный браслет, если он не обжалует решение», — отмечает BFMTV.
Кроме того, суд постановил, что возможно «внести поправки в жесткую часть приговора» о режиме домашнего содержания под электронным наблюдением «с учетом нынешней ситуации» Саркози.
По данным телеканала, согласно законодательству Франции осужденным на срок менее года нередко вместо тюремного заключения выбирают меру пресечения в виде домашнего ареста или общественных работ.
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