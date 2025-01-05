СМИ: Самые высокие зарплаты у мигрантов в РФ превысят 200 тысяч рублей
Самой высокой зарплатой у высококвалифицированных мигрантов в этом году будет 380 тысяч рублей в месяц. Соответствующие данные привел РБК, проанализировав приказ Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год».
Согласно данным, такую зарплату будет получать председатель правления. Менеджер в свою очередь будет получать 275 тысяч рублей, спортсмен-инструктор – 250 тысяч рублей. Бланшировщику, директору департамента и мастеру-брынзоделу предложат 230 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты ожидают поваров и пекарей (20 тысяч рублей), массажистов (23 тысячи рублей) и конструкторов одежды (25 тысяч).
Ранее депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо полностью запретить мигрантам работать в сфере торговли алкоголем и табачной продукцией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru