СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России
Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работать в России. Об этом говорится в Telegram-канале компании в РФ.
При этом отмечается, что часть операций может быть недоступна для пользователей. Также, по данным источника, сейчас из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков могут быть недоступны некоторые операции, в том числе платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Visa и Mastercard банков России. Ограничения также затронут выпуск новых билетов виртуальной карты «Тройка» в приложении «Метро Москвы».
В то же время билеты, которые были выпущены и добавлены в Samsung Pay раньше, продолжат работать в московском транспорте. При этом платежи по банковским картам «Мир» работают в сервисе без ограничений.
6 марта Центробанк России заявил, что в стране будут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa, сообщает RT.
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