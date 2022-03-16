СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работать в России. Об этом говорится в Telegram-канале компании в РФ.

При этом отмечается, что часть операций может быть недоступна для пользователей. Также, по данным источника, сейчас из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков могут быть недоступны некоторые операции, в том числе платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Visa и Mastercard банков России. Ограничения также затронут выпуск новых билетов виртуальной карты «Тройка» в приложении «Метро Москвы».

Отключаем автообновления? Названо условие блокировки в России Android и iOS

В то же время билеты, которые были выпущены и добавлены в Samsung Pay раньше, продолжат работать в московском транспорте. При этом платежи по банковским картам «Мир» работают в сервисе без ограничений.

6 марта Центробанк России заявил, что в стране будут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПлатежиКартыSamsung
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры