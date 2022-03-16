СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России

В то же время билеты, которые были выпущены и добавлены в Samsung Pay раньше, продолжат работать в московском транспорте. При этом платежи по банковским картам «Мир» работают в сервисе без ограничений.

6 марта Центробанк России заявил, что в стране будут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa, сообщает RT.