Отец трагически погибшего Яниса Тиммы попросил помощи у юристов
Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма обратился за помощью к звёздному юристу Екатерине Гордон, чтобы убедиться в реальной причине смерти сына, следует из Telegram-канала юридического бюро «Гордон и сыновья».
Экс-супруг певицы Анны Седоковой был найден мертвым в ночь с 16 на 17 декабря в номере московского хостела. Он покончил с собой. СМИ писали, что спортсмен тяжело переживал развод с певицей.
В сообщении Telegram-канала уточняется, что отец баскетболиста обратился к юристу Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса и восстановили его последние часы жизни. Близкие хотят убедиться, что никто не подтолкнул мужчину к сведению счетов с жизнью.
Также сообщается, что Гордон уже организовала юридическую помощь Райтису Тимме и вскоре она и ее партнер отправятся в правоохранительные органы.
Ранее друзья Яниса Тиммы сообщили, что транспортировка тела и похороны не были оплачены его бывшей супругой Седоковой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru