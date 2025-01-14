Отец трагически погибшего Яниса Тиммы попросил помощи у юристов

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма обратился за помощью к звёздному юристу Екатерине Гордон, чтобы убедиться в реальной причине смерти сына, следует из Telegram-канала юридического бюро «Гордон и сыновья».

Экс-супруг певицы Анны Седоковой был найден мертвым в ночь с 16 на 17 декабря в номере московского хостела. Он покончил с собой. СМИ писали, что спортсмен тяжело переживал развод с певицей.

В сообщении Telegram-канала уточняется, что отец баскетболиста обратился к юристу Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса и восстановили его последние часы жизни. Близкие хотят убедиться, что никто не подтолкнул мужчину к сведению счетов с жизнью.

Также сообщается, что Гордон уже организовала юридическую помощь Райтису Тимме и вскоре она и ее партнер отправятся в правоохранительные органы.

Ранее друзья Яниса Тиммы сообщили, что транспортировка тела и похороны не были оплачены его бывшей супругой Седоковой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

