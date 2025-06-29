СМИ: Самолет из Москвы в Египет задерживается почти на 20 часов
Самолет из Москвы в Египет задержали почти на 20 часов, вылета ждут около 300 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, сегодняшний рейс авиакомпании EgyptAir из аэропорта Домодедово в Хургаду должен был вылететь в 01:15. Около 00:20 пассажиры направились к выходу на посадку, где им сообщили о переносе рейса. Сначала представители перевозчика не объясняли причин задержки, однако позднее объявили, что вылет перенесен на 17:00. В дальнейшем авиакомпания снова перенесла отправление — уже на 20:00.
Всех пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные талоны и направили в гостиницы. Некоторые туристы отметили, что оплату проживания пришлось брать на себя.
Предварительно, причиной задержки стала поломка самолёта — Airbus A330, который накануне вечером прилетел в Домодедово из Шарм-эш-Шейха.
В середине июня тысячи россиян не могли вернуться домой из заграницы из-за отмены или переноса рейсов в связи с обострением ирано-израильского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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