СМИ: S7 сократит осенне-зимнее расписание из-за сложностей ремонта двигателей
Авиакомпании S7 Airlines придется сократить расписание с ноября по март на 10-15% по сравнению с показателями 2022 года из-за сложностей ремонта двигателей, пишет «Коммерсантъ».
Источник в Минтрансе сообщил, что хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320, на которых установлены американские двигатели.
Из-за введения Западом антироссийских санкций сроки починки самолетов Boeing и Airbus значительно увеличились. Об этом в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023 заявил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко.
По его словам, срок ремонта двигателей Airbus A320 сегодня составляет четыре месяца вместо прежних 20 дней. Авиаперевозчики пытаются разными способами исправить положение, например, обращаются за помощью к иранским и китайским коллегам. Также, отметил Терещенко, ряд авиакомпаний предпочитает приобретать новые детали вместо ремонта вышедших из строя, передает «Радиоточка НСН».
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