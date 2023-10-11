СМИ: S7 сократит осенне-зимнее расписание из-за сложностей ремонта двигателей

Авиакомпании S7 Airlines придется сократить расписание с ноября по март на 10-15% по сравнению с показателями 2022 года из-за сложностей ремонта двигателей, пишет «Коммерсантъ».

Источник в Минтрансе сообщил, что хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320, на которых установлены американские двигатели.