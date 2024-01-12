СМИ: С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч рублей через суд
Арбитражный суд Москвы взыскал с компании шеф-повара Константина Ивлева 664 тысячи рублей, пишет Shot в Telegram.
Организовавшее фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге агентство Graffin-event выиграло суд у шеф-повара после мероприятия, за которое команда Ивлева отказалась расплачиваться полностью из-за якобы некачественных услуг.
Приготовленный тогда рулет попал в книгу рекордов России, так как весил рекордные 40 килограмм.
В сентябре 2023 года шеф-повар отсудил 3,5 миллиона рублей у фирмы «Мясницкий ряд» за использование его снимков на упаковках с сосисками. Ивлев договаривался лишь на фотосессию и видеоролики, передает «Радиоточка НСН».
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