СМИ: С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч рублей через суд

Приготовленный тогда рулет попал в книгу рекордов России, так как весил рекордные 40 килограмм.

В сентябре 2023 года шеф-повар отсудил 3,5 миллиона рублей у фирмы «Мясницкий ряд» за использование его снимков на упаковках с сосисками. Ивлев договаривался лишь на фотосессию и видеоролики, передает «Радиоточка НСН».

