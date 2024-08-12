СМИ: С блогера Гасанова взыскали более 570 тысяч рублей за услуги по доставке еды
Курьеры закрытого ресторана блогера Гусейна Гасанова отсудили свыше 500 тысяч рублей за неоплаченные по договору услуги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Издание напоминает, что весной прошлого года блогер открыл ООО «БАНДА ФУДС», которое позиционировалось как доставка «самых брутальных и фотогеничных роллов». В июле текущего года организация была закрыта.
Услуги по доставке из заведения оказывало ООО «Доставка 24». Компания подала в суд на ресторан Гасанова, потребовав вернуть 645 тысяч рублей за услуги в соответствии с договором.
Суд постановил, что блогер должен выплатить доставщикам 573 тысячи рублей, пишет RT. Кроме того, с Гасанова взыскали еще около 200 тысяч судебных издержек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru