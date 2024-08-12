СМИ: С блогера Гасанова взыскали более 570 тысяч рублей за услуги по доставке еды

Издание напоминает, что весной прошлого года блогер открыл ООО «БАНДА ФУДС», которое позиционировалось как доставка «самых брутальных и фотогеничных роллов». В июле текущего года организация была закрыта.

Услуги по доставке из заведения оказывало ООО «Доставка 24». Компания подала в суд на ресторан Гасанова, потребовав вернуть 645 тысяч рублей за услуги в соответствии с договором.

Суд постановил, что блогер должен выплатить доставщикам 573 тысячи рублей, пишет RT. Кроме того, с Гасанова взыскали еще около 200 тысяч судебных издержек.

