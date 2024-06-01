Доцент Гиринский предупредил о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля

Как отметил эксперт, повышение связано с реакцией производителя услуг на изменения на рынке.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», — указал Гиринский.

Специалист подчеркнул, что стоимость услуг ЖКХ значимо не менялась с 2022 года, «за это время многое изменилось». Для каждого региона действуют свои предельные нормы повышения: максимальные — в Забайкальском крае (15%), минимальные — в Хакасии (4%). При этом в Москве тарифы могут повысить на 11%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Это верхняя планка возможного увеличения цен, окончательное решение остается за местными властями.

Гиринский также указал, что тарифы на ЖКУ регулируют потребление электричества, воды, газа. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут менять в любое время по решению местных властей или жителей.

