Доцент Гиринский предупредил о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги ЖКХ в России повысят в среднем на 10% с 1 июля. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, повышение связано с реакцией производителя услуг на изменения на рынке.
«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», — указал Гиринский.
Специалист подчеркнул, что стоимость услуг ЖКХ значимо не менялась с 2022 года, «за это время многое изменилось». Для каждого региона действуют свои предельные нормы повышения: максимальные — в Забайкальском крае (15%), минимальные — в Хакасии (4%). При этом в Москве тарифы могут повысить на 11%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Это верхняя планка возможного увеличения цен, окончательное решение остается за местными властями.
Гиринский также указал, что тарифы на ЖКУ регулируют потребление электричества, воды, газа. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут менять в любое время по решению местных властей или жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru