СМИ: Рыбакам на Алтае вручили украинские медали

Соревнования были организованы кооперативом «Приборовое». Telegram-канал опубликовал фотографию медали за третье место. На ней написано «III мiсце» («3-е место». – украин.). Сама медаль крепится к ленте в цветах российского триколора.

Организаторы соревнований пояснили, что не заметили украинской надписи, когда закупали медали. Они извинились и пообещали заменить медали.

В материале уточняется, что глава кооператива и по совместительству экс-глава районного совета депутатов Владимир Артёменко находится в отпуске. Ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Москве задержали жителя Тульской области за оскорбляющую военнослужащих России татуировку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

