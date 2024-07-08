СМИ: Рыбакам на Алтае вручили украинские медали
Победителям соревнований среди рыбаков в Алтайском крае в селе Волчихи вручили медали с надписями на украинском языке, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Соревнования были организованы кооперативом «Приборовое». Telegram-канал опубликовал фотографию медали за третье место. На ней написано «III мiсце» («3-е место». – украин.). Сама медаль крепится к ленте в цветах российского триколора.
Организаторы соревнований пояснили, что не заметили украинской надписи, когда закупали медали. Они извинились и пообещали заменить медали.
В материале уточняется, что глава кооператива и по совместительству экс-глава районного совета депутатов Владимир Артёменко находится в отпуске. Ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru