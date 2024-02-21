СМИ: Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов

Ранее ВОГ сообщило о задержании руководства общества, в том числе президента Станислава Иванова, и ряда бывших руководителей отделов и сотрудников Центрального аппарата, напоминает Ura.ru. Причина не уточнялась.

По данным СМИ, работники ВОГ, избавляясь от «непрофильных активов», продали несколько принадлежавших обществу зданий по заведомо заниженной цене. Махинации зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Калининградской области.

«На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — отмечается в материале.

