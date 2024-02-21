СМИ: Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов
Руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ) задержали из-за возможного хищения активов организации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее ВОГ сообщило о задержании руководства общества, в том числе президента Станислава Иванова, и ряда бывших руководителей отделов и сотрудников Центрального аппарата, напоминает Ura.ru. Причина не уточнялась.
По данным СМИ, работники ВОГ, избавляясь от «непрофильных активов», продали несколько принадлежавших обществу зданий по заведомо заниженной цене. Махинации зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Калининградской области.
«На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — отмечается в материале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru