СМИ: Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в краже активов

Руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ) задержали из-за возможного хищения активов организации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Ранее ВОГ сообщило о задержании руководства общества, в том числе президента Станислава Иванова, и ряда бывших руководителей отделов и сотрудников Центрального аппарата, напоминает Ura.ru. Причина не уточнялась.

По данным СМИ, работники ВОГ, избавляясь от «непрофильных активов», продали несколько принадлежавших обществу зданий по заведомо заниженной цене. Махинации зафиксировали в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Калининградской области.

«На данный момент нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 миллионов рублей», — отмечается в материале.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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