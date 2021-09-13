СМИ: рост цен на жильё в Сочи заставил россиян переключится на недвижимость в Крыму
Рост цен на жилую недвижимость в Сочи заставил россиян переключить свое внимание на Крым, в результате чего в августе было продано всего 17,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем в июле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Nedvex.
В частности, в августе в сочинских новостройках продали только 575 квартир, тогда как месяцем ранее - 893, на 26,8 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что большое количество недвижимости в Сочи продаётся в обход закона о долевом строительстве, что не устраивает потенциальных покупателей, основаная часть которых не желают рисковать, и поэтому выбирают курортную недвижимость в Крыму. Как рассказал гендиректор сервиса «Мир квартир» Павел Луценко, летом спрос на новостройки на полуострове вырос на 18,3%.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин заявил, что квартиры в Подмосковье начнут дорожать весной 2022 года.
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