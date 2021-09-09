Квартиры в Подмосковье начнут дорожать весной 2022 года, заявил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

«После снижения цен до 15% рынок возьмёт небольшую паузу, будет стабилизация, а с весны постепенно пойдёт рост. Сильнее, чем сейчас, цены вряд ли снизятся. Потому что себестоимость строительства существенно выросла – процентов на 30-40, так что большего снижения цен не ожидается», – отметил он в разговоре с "Радио-1".

Примечательно, что в августе на вторичном рынке жилья в Москве впервые с начала года отметили снижение цен.

