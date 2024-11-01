СМИ: Росстат перешел на электронный сбор статистики по мигрантам

Задержка в публикации данных по миграции в России за январь—август 2024 года связана с переходом на электронный сбор статистики, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

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Уточняется, что ранее сведения поступали из территориальных органов МВД России на бумажных носителях раз в месяц, однако с августа 2024 года они передаются еженедельно «с обеспечением защищенного доступа к этой информации».

По словам руководителя Росстата Сергея Галкина, отказ от физического документооборота позволит ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители. При этом для достижения этой цели также потребовалось создание нового программного обеспечения.

Согласно актуальной статистике, в январе—июле 2024 года миграционный прирост в России составил 75,9 тысячи человек, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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