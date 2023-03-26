СМИ: Росстат фиксирует увеличение продолжительности жизни в России на 2,66 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года выросла до рекордных 72,76 года, В 2021 году этот показатель соответствовал 70,1 года.

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Об этом сообщает РБК, ссылаясь на предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Увеличение показателя произошло после двухлетнего спада из-за пандемии COVID-19.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили предоставить всем работающим россиянам дополнительный выходной раз в год для прохождения медицинского обследования. Об этом пишут Известия.

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ФОТО: pixabay.com
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