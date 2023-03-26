СМИ: Росстат фиксирует увеличение продолжительности жизни в России на 2,66 года

СМИ: бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов МВФ: риски для финансовой стабильности заметно увеличились СМИ: страны G7 намерены разработать законодательную базу, которая позволит ужесточить регулирование криптоактивов Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами Гидрометцентр: в Москве в воскресенье от 8 до 10 градусов, дождь