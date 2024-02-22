СМИ: Россиянка обнаружила в заказе с Wildberries записку с просьбой о помощи
Жительница Химок обнаружила в заказе с маркетплейса Wildberries записку с просьбой о помощи, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным канала, женщина забрала посылку в пункте выдачи на Куркинском шоссе. Внутри она нашла записку, автор которой сообщал, что его держат на работе и не отпускают домой.
«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — говорилось в послании, размещённом на стикере.
Отмечается, что россиянка отнесла записку в полицию.
Ранее маркетплейс Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru