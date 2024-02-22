СМИ: Россиянка обнаружила в заказе с Wildberries записку с просьбой о помощи

По данным канала, женщина забрала посылку в пункте выдачи на Куркинском шоссе. Внутри она нашла записку, автор которой сообщал, что его держат на работе и не отпускают домой.

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — говорилось в послании, размещённом на стикере.

Отмечается, что россиянка отнесла записку в полицию.

Ранее маркетплейс Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

