СМИ: Россияне заинтересовались арктической кухней
Россияне стали активнее интересоваться арктической кухней, в основе которой все, что обитает и растет на Севере: ягоды, оленина, крабы, треска, речная рыба, морские ежи, а также рыба Баренцева моря, говорится в исследовании Агентства развития Мончегорска.
Так, за последние четыре года россияне стали в пять раз чаще искать в интернете информацию про «арктическую кухню», отмечает «Газета.Ru». В январе-апреле 2024 года число запросов достигло 1800, что на 11% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.
Примечательно, что пик интереса к арктической кухне традиционно приходится на осенне-зимний период — с октября по январь. Наиболее популярными являются поисковые запросы «арктическая кухня», «арктическая кухня Мурманск», а также по поиску ресторанов арктической кухни в России. Россияне интересуются гастрофестивалями и уникальными рецептами кухни народов Крайнего Севера.
Впервые словосочетание «арктическая кухня» ввели в употребление в Мурманской области, когда региональный департамент развития туризма начал объединять активных шеф-поваров и собственников ресторанно-гостиничного бизнеса для создания регионального гастрономического бренда.
Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что винные туры для россиян сегодня переместились из Франции в Южную Африку, Аргентину и Чили в том числе по причине их дороговизны.
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