СМИ: Россияне стали меньше скачивать пиратские видеоигры

Россияне стали реже скачивать пиратские видеоигры, передает РБК.

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По данным издания, доля «пиратов» сократилась почти в два раза во II квартале 2024 года в то время, как в январе-марте их доля составляла 74%

Стоимость пиратских копий игр во II квартале оказалась на уровне 72 миллиардов рублей, тогда как в первом она была превышала 118 миллиардов рублей.

Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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