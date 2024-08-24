СМИ: Россияне стали меньше скачивать пиратские видеоигры
24 августа 202417:23
Россияне стали реже скачивать пиратские видеоигры, передает РБК.
По данным издания, доля «пиратов» сократилась почти в два раза во II квартале 2024 года в то время, как в январе-марте их доля составляла 74%
Стоимость пиратских копий игр во II квартале оказалась на уровне 72 миллиардов рублей, тогда как в первом она была превышала 118 миллиардов рублей.
Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru