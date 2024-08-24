СМИ: Россияне стали меньше скачивать пиратские видеоигры

По данным издания, доля «пиратов» сократилась почти в два раза во II квартале 2024 года в то время, как в январе-марте их доля составляла 74%

Стоимость пиратских копий игр во II квартале оказалась на уровне 72 миллиардов рублей, тогда как в первом она была превышала 118 миллиардов рублей.

Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

