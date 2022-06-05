СМИ: россияне стали чаще арендовать квартиры

В России спрос на аренду квартир в мае вырос на 10–12%, сообщают «Известия».

На этом фоне к концу лета стоимость съемного жилья может вырасти до 15%. Также отмечается рост с 17 до 23% доли семейных арендаторов, тогда как ранее этого не наблюдалось.

По словам экспертов, семьи предпочитали покупать собственное жилье, однако резкий рост ипотечных ставок за последние месяцы привел к формированию отложенного спроса. В результате часть потенциальных покупателей стали откладывать сделки.

Спрос на аренду будет сохраняться до тех пор, пока не утихнет вихрь изменений.

Нужно быть наивным человеком, чтобы взять ипотеку на 20-30 лет в текущих экономических условиях, стоимость квадратного метра жилья сегодня в корне не соответствует доходу россиян, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

