СМИ: россияне стали чаще арендовать квартиры
В России спрос на аренду квартир в мае вырос на 10–12%, сообщают «Известия».
На этом фоне к концу лета стоимость съемного жилья может вырасти до 15%. Также отмечается рост с 17 до 23% доли семейных арендаторов, тогда как ранее этого не наблюдалось.
По словам экспертов, семьи предпочитали покупать собственное жилье, однако резкий рост ипотечных ставок за последние месяцы привел к формированию отложенного спроса. В результате часть потенциальных покупателей стали откладывать сделки.
Спрос на аренду будет сохраняться до тех пор, пока не утихнет вихрь изменений.
Нужно быть наивным человеком, чтобы взять ипотеку на 20-30 лет в текущих экономических условиях, стоимость квадратного метра жилья сегодня в корне не соответствует доходу россиян, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 101 / сут.
Умерли
379 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 132 / сут.
- СМИ: россияне стали чаще арендовать квартиры
- Чету Байденов эвакуировали из-за самолета
- Американский политик назвал поставки Украине вооружений самоубийством
- Взрыв на химзаводе в Индии унес жизни 12 человек
- Лавров: Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией
- Минобороны России: В боях за Северодонецк ВСУ понесли критические потери
- В Харьковской области состоялись выборы главы гражданской администрации
- В МИД Польши заявили, что ЕС начал разработку седьмого пакета антироссийских санкций
- Пасечник раскрыл положение дел ВСУ в Северодонецке
- Спикер Верховной Рады попросил у Германии подлодки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru