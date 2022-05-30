СМИ: Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей из-за отключения PlayStation Store

Коллективное заявление от 28 истцов поступило в Хорошевский суд Москвы. Пользователи PlayStation Store потребовали вернуть им доступ к платформе и возможность приобретать программное обеспечение. Также истцы просят компенсации морального вреда — 280 млн рублей, отмечает телеканал «360».

Компания Sony в марте объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне ситуации на Украине. Были прекращены работа онлайн-магазина PlayStation Store, поставки в РФ игровых консолей и программного обеспечения, напоминает Газета.ру.

