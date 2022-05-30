СМИ: Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей из-за отключения PlayStation Store
Россияне подали в суд на компанию Sony Interactive Entertainment, потребовав компенсаций в размере 280 млн рублей из-за ограничения доступа к системе PlayStation Store. Об этом сообщают «Ведомости».
Коллективное заявление от 28 истцов поступило в Хорошевский суд Москвы. Пользователи PlayStation Store потребовали вернуть им доступ к платформе и возможность приобретать программное обеспечение. Также истцы просят компенсации морального вреда — 280 млн рублей, отмечает телеканал «360».
Компания Sony в марте объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне ситуации на Украине. Были прекращены работа онлайн-магазина PlayStation Store, поставки в РФ игровых консолей и программного обеспечения, напоминает Газета.ру.
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