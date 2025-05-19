СМИ: Россияне не получат доступ к ряду функций Nintendo Switch 2

Как уточняет издания, новые консоли появятся в продаже с 5 июня. При этом российским пользователям будет недоступен маркетплейс Nintendo eShop, также не будет доступа к голосовому чату GameChat, при этом на геймпаде Nintendo Switch 2 для него выделена отдельная кнопка. Помимо прочего в России не будет работать сервис Nintendo Switch Online, позволяющий передавать игры другу для совместных онлайн-сессий GameShare и действия с цифровыми версиями картриджей Virtual Game Card.

При этом IT-эксперт Даниил Аржаков в интервью газете отметил, что при выявлении использования украденных данных, мошеннических платежей или множества аккаунтов для обхода ограничений, компания может заблокировать аккаунт геймера с учетом обновленного пользовательского соглашения.

Ранее сообщалось, что по итогу 2024 года российский рынок игровых консолей показал заметный прирост в денежном выражении, увеличившись на 29,5% по сравнению с 2023 годом, напоминает «Радиоточка НСН»

