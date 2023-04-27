Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством были одобрены поправки, необходимые для запуска новой программы долгосрочных сбережений граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, благодаря ей у граждан будет возможность получить «дополнительный доход в будущем» и «создать финансовую подушку безопасности».
«Человек сможет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы», - пояснил глава правительства.
Мишустин отметил, что в течение первых трёх лет государство будет софинансировать эти средства, таким образом гражданин дополнительно получит до 36 тысяч рублей в год. Накопления будут застрахованы - на 2,8 млн рублей, а распорядиться ими можно будет через определённый период или после выхода на пенсию.
Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что программа по долгосрочному сбережению средств должна научить граждан копить, а также позволит получить «длинные деньги» для экономики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru