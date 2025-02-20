Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля
20 февраля 202511:05
Расчетный курс доллара опустился ниже отметки в 88,5 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Такие показатели курса-ориентира для внебиржевого рынка зафиксировали впервые с 13 февраля.
По состоянию на 10:46 мск американская валюта стоила 88,38 рубля.
Ранее начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко прогнозировал, что в 2025 году доллар будет торговаться в среднем на уровне 95–115 рублей, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии
- Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля
- Житель ХМАО выиграл в лотерею 46 млн рублей
- Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях
- Глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
- В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala
- Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек
- СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
- Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus
- Жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru