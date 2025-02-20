Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля

Расчетный курс доллара опустился ниже отметки в 88,5 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Такие показатели курса-ориентира для внебиржевого рынка зафиксировали впервые с 13 февраля.

По состоянию на 10:46 мск американская валюта стоила 88,38 рубля.

Ранее начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко прогнозировал, что в 2025 году доллар будет торговаться в среднем на уровне 95–115 рублей, напоминает РЕН ТВ.

