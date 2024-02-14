СМИ: Россияне массово распродают недвижимость в Финляндии
Россияне начали массово распродавать жилье в Финляндии. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на сайты недвижимости страны.
По данным издания, к покупке сегодня доступны более сотни вариантов. Стоимость самого бюджетного объекта недвижимости, 31-метровой однокомнатной квартиры в Иматре, составляет 700 тысяч рублей. Дом площадью 84 квадратных метра в 15 минутах от границы обойдется в 1,5 миллиона рублей.
Многие лоты можно оплатить дистанционно в российской валюте. Как уточняет СМИ, часто в объявлениях можно встретить и формулировки об обмене объекта в Финляндии на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в России.
Продавать жилье россияне начали после затяжного закрытия границы России с Финляндией. На данный момент они закрыты до 14 апреля. У граждан РФ нет возможности жить в республике, при этом расходы на содержание недвижимости разоряют домовладельцев.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, призвал реформировать систему получения финского гражданства, введя запрет на получение россиянами паспорта республики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru