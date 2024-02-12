Президент Финляндии Стубб: У Хельсинки не будет отношений с Россией до конца СВО

Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки поддерживает сугубо практические отношения с Москвой, сообщает ТАСС.

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По его словам, политических отношений с Россией в настоящее время у страны нет и он не видит предпосылок к улучшению.

Он пояснил, что Финляндия не можем иметь отношений, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Александра Стубба с избранием на пост президента Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияФинляндия

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