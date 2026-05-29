СМИ: Россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи
Десятки лет накоплений через негосударственные пенсионные фонды принесли россиянам менее 4 тыс. пожизненной прибавки к государственной пенсии в 25 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на данные НАПФ.
Это связано с небольшими взносами и сравнительно слабой доходностью. Новая программа долгосрочных сбережений обещает более заметный результат, однако даже если 15 лет откладывать в нее по 5 тыс. рублей в месяц, итоговая пожизненная выплата может составить всего около 10 тыс., которые со временем также съест инфляция.
В 2020–2025 годах НПФ приносили в среднем 8–9% годовых, тогда как банковские вклады за тот же период давали около 10–11%, а золото в рублях подорожало примерно на 20%.
Эксперты говорят, что также на ситуацию влияет жесткое регулирование отрасли. Значительную часть активов НПФ обязаны держать в облигациях и ОФЗ, что ограничивает потенциальную прибыльность.
Ранее стало известно, что пенсия россиян превысила бы 30 тысяч без заморозки накоплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
