СМИ: Россиянам и белорусам существенно ограничат въезд в США

Американские власти намерены ужесточить правила въезда в США для граждан 43 государств, в том числе России и Белоруссии. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, граница останется открытой для состоятельных предпринимателей, посещающих Штаты по бизнес-вопросам. При этом российские и белорусские туристы или мигранты столкнутся с отказом в визах.

Как пишет New York Times, Госдепартамент предложил распределить по трем категориям страны, которых коснутся новые правила въезда. Так, гражданам государств из первой группы (Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) запретят пересекать границу США. Для второй группы, куда войдут РФ и Белоруссия, а также Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Туркменистан, Сьерра-Леоне, Эритрея и Южный Судан, введут существенные ограничения.

В третью категорию включили страны, в отношении которых недостаточно информации о проверках и необходим частичный либо полный запрет на въезд в США. В число этих государств входят Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Доминиканская Республика, Камбоджа, Камерун, Либерия, Малави, Мали, Сент-Китс и Невис, Чад, Экваториальная Гвинея и ряд других.

Вместе с тем издание допускает, что Госдеп мог внести изменения в приведенный список.

Ранее США ввели санкции в отношении шести россиян и двух компаний из РФ,которые подозреваются в незаконной деятельности в киберпространстве.

