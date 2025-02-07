СМИ: Россиян стали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные

Россиянам стали выписывать штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о 20–40% от всей суммы сделки. Если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить сумму штрафа за покупку.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что обратился в Министерство финансов РФ с просьбой отказаться от этого, так как Москва входит в Единое таможенное пространство.

Ранее ФТС начала массово требовать от владельцев машин существенные доплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

