СМИ: Россиян стали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные
Россиянам стали выписывать штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о 20–40% от всей суммы сделки. Если у продавца нет российского гражданства, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить сумму штрафа за покупку.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что обратился в Министерство финансов РФ с просьбой отказаться от этого, так как Москва входит в Единое таможенное пространство.
Ранее ФТС начала массово требовать от владельцев машин существенные доплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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