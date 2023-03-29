СМИ: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией

Россия к 2025 году отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом сообщают«Ведомости», ссылаясь на приложение к запросу, направленному Евразийской экономической комиссией крупным операторам государств и Минэкономразвития РФ.

Россия и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября

Подлинность письма подтвердили источники в двух операторах из «большой четверки», отмечает Ura.ru.

Комиссия в своем обращении просит до 14 апреля предоставить информацию о количестве абонентов, объеме, стоимости оказанных услуг в 2020-2022 годах. К документу прилагается дорожная карта отмены роуминга в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

До конца следующего операторы должны разработать правила «использования справедливых тарифов на услуги связи» на территории ЕАЭС, пишет RT. К первому кварталу 2025 года компаниям предстоит снизить ставки международного соединения и ввести соответствующие тарифы на услуги связи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕАЭСРоумингМобильная СвязьМобильные ОператорыРоссия

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