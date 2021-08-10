Россия и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября

Посольство Белоруссии в Москве заявило, что белорусские и российские власти назначили дату начала действия сниженных тарифов для роуминговых абонентов двух стран, сообщает пресс-служба дипведомства.

В заявлении белорусского посольства говорится, что комфортные тарифы для роуминговых абонентов Беларуси и России начнут действовать с 1 сентября 2021 года на постоянной основе.

Ранее на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике заявили, что тестовый режим эксплуатации соответствующих каналов связи должен был закончиться ещё 31 декабря 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его продлили на год, так как специалисты не успели завершить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение телефонного мошенничества.