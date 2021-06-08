СМИ: Россия откроет авиасообщение с Египтом к 1 июля

Авиасообщение между Россией и Египтом будет открыто до 1 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ», ссылаясь на распоряжение первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Согласно документу, министерствам транспорта и иностранных дел, ФСБ и Службе внешней разведки России необходимо проработать вопрос о формировании расписания рейсов между аэропортами страны и аэропортами курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха.

В свою очередь, «Вестник АТОР» со ссылкой на источники сообщает, что объявить о возобновлении рейсов на египетские курорты могут в течение ближайших дней. По словам собеседников портала, дата перезапуска полетов в Хургаду и Шарм-эш- Шейх станет известна до 15 июня.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни.

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в мае договорились о возобновлении в полном объеме авиасообщения между аэропортами двух стран. Месяц спустя замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что работа по возобновлению перелетов на курорты Египта продолжается, до ее завершения остаются «последние штрихи», отмечает RT.

