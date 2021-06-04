«Аэрофлот» ждет открытия Египта в ближайшие дни

Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов на ПМЭФ-2021.

Он также прогнозирует в текущем году отдельные колебания цен на авиабилеты, однако сильного роста или падения не будет.

Внезапная неожиданность. АТОР готовится к открытию авиасообщения с курортами Египта

В среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе в беседе с «Радиоточкой НСН» предположила, что решение о возобновлении авиаперелетов на популярные курорты страны будет приниматься в ближайшее время.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕгипетАэрофлот
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