«Аэрофлот» ждет открытия Египта в ближайшие дни

Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов на ПМЭФ-2021.

Он также прогнозирует в текущем году отдельные колебания цен на авиабилеты, однако сильного роста или падения не будет.