«Аэрофлот» ждет открытия Египта в ближайшие дни
Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов на ПМЭФ-2021.
Он также прогнозирует в текущем году отдельные колебания цен на авиабилеты, однако сильного роста или падения не будет.
В среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе в беседе с «Радиоточкой НСН» предположила, что решение о возобновлении авиаперелетов на популярные курорты страны будет приниматься в ближайшее время.
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