СМИ: российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram

Российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в мессенджере Telegram, утверждает Telegram-канал Baza.

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По информации издание, поручение пришло сотрудникам правительства России и администрации президента, чиновникам Министерства обороны и некоторым крупным бизнесменам.

Как пишет Telegram-канал, некоторые опрошенные представители ведомств ожидают соответствующего указания в начале следующей недели.

Во Франции 24 августа задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространении запрещенного контента. Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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