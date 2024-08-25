СМИ: российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram
Российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в мессенджере Telegram, утверждает Telegram-канал Baza.
По информации издание, поручение пришло сотрудникам правительства России и администрации президента, чиновникам Министерства обороны и некоторым крупным бизнесменам.
Как пишет Telegram-канал, некоторые опрошенные представители ведомств ожидают соответствующего указания в начале следующей недели.
Во Франции 24 августа задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространении запрещенного контента. Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru