Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить через двое суток

Основателя Telegram Павла Дурова, арестованного накануне во Франции, могут выпустить уже через двое суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный российский адвокат Александр Добровинский.

Он считает, что пока французская сторона располагает «только подозрениями». Адвокат заметил, что если бы у Франции было решение суда, а компания российского бизнесмена не отреагировал на это, то Дурова можно было бы продержать под стражей долгое время.

«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», - подчеркнул юрист.

В то же время, по мнению Добровинского, Париж пытается запугать Дурова, и, если он не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами Франции, акции и престиж Telegram сильно вырастут.