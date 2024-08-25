Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить через двое суток

Основателя Telegram Павла Дурова, арестованного накануне во Франции, могут выпустить уже через двое суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный российский адвокат Александр Добровинский.

Он считает, что пока французская сторона располагает «только подозрениями». Адвокат заметил, что если бы у Франции было решение суда, а компания российского бизнесмена не отреагировал на это, то Дурова можно было бы продержать под стражей долгое время.

«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», - подчеркнул юрист.

В то же время, по мнению Добровинского, Париж пытается запугать Дурова, и, если он не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами Франции, акции и престиж Telegram сильно вырастут.

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Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа в одном из частных аэропортов у трапа его личного самолета. Его обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента в Telegram.

Ранее австралийский депутат и публичный соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей предположил, что с помощью задержания Дурова Запад собирается получить от него доступ к Telegram для анализа информации по спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФранцияПавел ДуровTelegramАдвокатАлександр Добровинский

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