Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить через двое суток
Основателя Telegram Павла Дурова, арестованного накануне во Франции, могут выпустить уже через двое суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный российский адвокат Александр Добровинский.
Он считает, что пока французская сторона располагает «только подозрениями». Адвокат заметил, что если бы у Франции было решение суда, а компания российского бизнесмена не отреагировал на это, то Дурова можно было бы продержать под стражей долгое время.
«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», - подчеркнул юрист.
В то же время, по мнению Добровинского, Париж пытается запугать Дурова, и, если он не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами Франции, акции и престиж Telegram сильно вырастут.
Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа в одном из частных аэропортов у трапа его личного самолета. Его обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента в Telegram.
Ранее австралийский депутат и публичный соратник Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей предположил, что с помощью задержания Дурова Запад собирается получить от него доступ к Telegram для анализа информации по спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru