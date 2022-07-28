СМИ: Российские вузы засекретили данные поступающих детей участников спецоперации

По данным Минобрнауки, в рамках квоты было зарезервировано 43,5 тысячи мест, ни в одном из вузов они не были выбраны полностью.

«Коммерсантъ» отмечает, что данные этой категории абитуриентов в списках на сайтах учебных заведений оказались скрыты: вместо имен и СНИЛС поступающие значатся под специальными номерами. В Минобрнауки не пояснили, из каких соображений было принято решение об использовании таких кодов.

По словам управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина, по закону информация о членах семей военнослужащих может быть ограничена и признана «служебной тайной в области обороны», в связи с чем граждане и юрлица будут обязаны ограничивать доступ к ней.

