СМИ: Российские вузы засекретили данные поступающих детей участников спецоперации

Российские вузы по требованию Минобрнауки засекретили данные детей участников спецоперации на Украине, поступающих в высшие учебные заведения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выделении специальной квоты в 10% от общего числа бюджетных мест для детей тех, кто принимал или принимает участие в военных действиях на Украине. При этом абитуриентов, чьи родители погибли или получили ранение (травму, контузию или заболевание) во время спецоперации, зачислят без вступительных испытаний. Особые условия предоставляются также детям участвовавших в военной операции сотрудников госорганов, органов исполнительной власти и внутренних дел.

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По данным Минобрнауки, в рамках квоты было зарезервировано 43,5 тысячи мест, ни в одном из вузов они не были выбраны полностью.

«Коммерсантъ» отмечает, что данные этой категории абитуриентов в списках на сайтах учебных заведений оказались скрыты: вместо имен и СНИЛС поступающие значатся под специальными номерами. В Минобрнауки не пояснили, из каких соображений было принято решение об использовании таких кодов.

По словам управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина, по закону информация о членах семей военнослужащих может быть ограничена и признана «служебной тайной в области обороны», в связи с чем граждане и юрлица будут обязаны ограничивать доступ к ней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссиявузы
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