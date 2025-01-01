Вице-мэр Ракова: В новогоднюю ночь в Москве родились 60 младенцев
В столице в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января специалисты родильных домов и перинатальных центров помогли родиться 60 младенцам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве за минувшую ночь родились 28 мальчиков и 32 девочки. Так, последним в 2024 году в столице родился малыш в Перинатальном центре ГКБ №31 им. Савельевой, добавила Ракова. При этом первым в 2025 году в Москве, в 00:09 часов ночи, на свет появился младенец в роддоме №1 при ГКБ им. Иноземцева.
Ракова также напомнила, что в Москве внедрили современный стандарт акушерско-гинекологической помощи, который был разработан при участии ведущих специалистов. В рамках него в структуре многопрофильных стационаров открываются Центры женского здоровья, современные клиники, а также появился первый клиентский путь ведения беременности, подчеркнула заммэра.
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