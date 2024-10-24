Шаман рассказал анекдот о «разведенной» водке своего бренда
Российский исполнитель Ярослав Дронов (известен как Шаман) рассказал анекдот про водку своего бренда «Я русский». Соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях певца.
«— А вы пробовали новую водку Шамана “Я русский?” — Да нет, говорят, разведенная», — пошутил Дронов.
Напомним, Шаман подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» для производства различных товаров, в том числе алкогольной продукции и косметических средств.
Артист отметил, что борется таким образом с контрафактом. По словам певца, к нему часто обращаются с предложениями выпускать продукцию под названием «Я русский». Для того, чтобы разрешать или запрещать это, нужен товарный знак, пояснил исполнитель.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что репутация Дронова испортится из-за регистрации товарных знаков «Я русский». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru