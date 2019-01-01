СМИ: «Роснефть» закупила дизайнерскую одежду из Италии на 1,3 млн евро
Компания «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, потратила 1,3 миллиона евро на дизайнерскую одежду для своих сотрудников. Как утверждает портал, нефтяникам заказали персональный пошив одежды у дизайнера Роберто Джиромбелли из Италии.
По данным портала, договор на поставку платья был заключен в 2013 году. В качестве подтверждения Baza приводит информацию о закупках государственной корпорации. Эти вещи обошлись почти в 900 тысяч евро.
Дополнительные расходы были связаны с созданием брендовой одежды. Сотрудники компании Fromm S.R.L. Роберто Джиромбелли обязаны были лично снимать мерки с работников «Роснефти» прямо в офисе.
Как отмечает Ura.ru, ранее стало известно о сотрудничестве с Джиромбелли «Ростеха». За три года эта госкорпорация закупила одежду марки Duca Sartoria, под которой работают ателье дизайнера, на 400 тысяч евро.
Между тем, в этом месяце сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Сергей Чемезов - младший, подтвердил РБК, что запустил вместе со своим партнёром свой бренд повседневной одежды.
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