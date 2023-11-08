СМИ: Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова «В мире животных»
Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова "В мире животных", пишет Telegram-канал Mash.
Все дело в том, что соучредителем журнала выступал биолог Александр Аболиц, который еще в 2022 году закрыл издательство и уехал из России. Поэтому РКН обратился в московский суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому журналу.
В итоге Дроздов просто сменил издателя, а иск ведомства позднее был отозван.
Журнал «В мире животных» выходит с 1998 года. Изначально он был печатным продолжением популярной телепередачи «В мире животных». Авторы журнала — авторитетные в научном мире специалисты, профессора, заведующие кафедрами и лабораториями, а также любители-энтузиасты, фотографы.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru