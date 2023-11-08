СМИ: Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова «В мире животных»

Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова "В мире животных", пишет Telegram-канал Mash.

Все дело в том, что соучредителем журнала выступал биолог Александр Аболиц, который еще в 2022 году закрыл издательство и уехал из России. Поэтому РКН обратился в московский суд, чтобы отозвать лицензию по закрытому журналу.

В итоге Дроздов просто сменил издателя, а иск ведомства позднее был отозван.