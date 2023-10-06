«Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
Телеведущий Николай Дроздов и его жена Татьяна заявили, что информация об обнаружении у него злокачественной опухоли предстательной железы и госпитализации, не соответствует действительности, сообщает телеканал «Звезда».
Супруга отметила, что профессор находится дома.
«Глупость какая! Он дома, рядом со мной, никакой больницы. Никакой злокачественной опухоли у него нет», - сказала Татьяна Дроздова.
Она также попросила своего супруга рассказать о своём самочувствии. 86-летний Дроздов подтвердил, что находится дома и у него всё в порядке.
Ранее стало известно о госпитализации композитора Игоря Николаева, в СМИ сообщали о том, что он перенес "коронарное шунтирование". Информация о том, что музыканта выписали, появилась 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru