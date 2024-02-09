СМИ: Роскомнадзор проверит сервис Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» в своем Telegram-канале сообщила о том, что обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сервис после жалоб родителей. Поводом послужила информация о том, что дети встречают в приложении пропаганду нетрадиционных отношений в примерах английских предложений.
При этом в Роскомнадзоре сообщили, что не получали подобного обращения.
Ранее сообщалось, что ведомство с декабря 2022 года выписало около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru